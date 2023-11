Boomerissima con Alessia Marcuzzi stasera su Rai 2: ospiti della puntata del 21 novembre

Questa sera, 21 novembre, Rai 2 proporrà in prima serata il ritorno di Boomerissima con la nuova puntata, guidata con il consueto carisma da Alessia Marcuzzi. Ancora una volta, saremo spettatori di una divertente sfida generazionale tra i Boomer e i Millennial. Ecco gli ospiti che renderanno ancora più interessante la serata.

Boomerissima del 21 novembre

Anche stasera si affronteranno due squadre molto determinate: la prima composta da personaggi vip che, come la conduttrice stessa, hanno vissuto intensamente gli anni '80 e '90. La seconda, invece, sarà formata dalle celebrità del nuovo millennio.

Le squadre della puntata di stasera

A comporre i due team, nel nuovo appuntamento ci saranno, per i Boomer Tosca D'Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni. Mentre, per i Millennial saranno ospiti del programma Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli.

Gli ospiti di Alessia Marcuzzi

Tanti anche gli ospiti che passeranno in studio, a partire da una star internazionale: questa settimana il Mito di puntata sarà Amanda Lear. La Special Guest è l'attrice Ornella Muti.

Per dare energia alle due squadre scenderanno in campo i Gemelli DiVersi che, a supporto della squadra dei Boomer, si esibiranno sulle note di alcune delle loro più celebri canzoni. I Millennial saranno sostenuti dalla cantante internazionale Alexandra Stan.

Le novità e i giochi della seconda edizione

Ecco alcune delle novità di quest'anno: in questa seconda edizione lo studio che, con effetti scenici d'impatto, offrirà un'esperienza ancora più immersi va nel mondo di Boomerissima. Altro cambiamento significativo, l'Armadio Magico, che in questa edizione farà vivere agli ospiti del programma un'emozionante esperienza all'interno della casa di Friends, la sitcom simbolo degli anni '90.

Inoltre, i giochi più divertenti di Boomerissima tornano con una nuova veste e a essi se ne aggiungono anche di nuovi, tutti sempre accomunati dal fil rouge della sfida generazionale fra boomer e millennial.

Come funziona il programma

Boomerissima prevede la presenza in studio delle due squadre, entrambe composte da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria rispondendo alle più disparate domande di cultura pop.

Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti. A scegliere i vincitori della serata, il pubblico in studio.

Dove vedere Boomerissima in Tv e streaming

Boomerissima viene trasmesso ogni martedì, per cinque settimane, in prima serata su Rai 2. Il programma è disponibile in live streaming su RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone