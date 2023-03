Boom! Boom: The World vs. Boris Becker: il documentario sul celebre giocatore di tennis ha una data d'uscita

Boom! Boom: The World vs. Boris Becker, il documentario di Apple TV+ sul famoso giocatore di tennis ha finalmente fissato la sua data d'uscita.

Boom! Boom: The World vs. Boris Becker, il nuovo documentario di Apple TV+ incentrato sulla carriera e vita personale del celebre tennista, uscirà sullo streamer a partire dal 7 aprile. Presentato per la prima volta al festival di Berlino, questo nuovo progetto televisivo sarà diviso in due parti.

Una foto di Boris Becker

Diretto da Alex Gibney e prodotto da John Battsek, Boom! Boom: The World vs. Boris Becker si prefigge l'obiettivo di esplorare "ogni aspetto delle scelte di quest'uomo che è diventato una star del tennis dopo aver vinto i campionati di Wimbledon all'età di soli 17 anni, ottenendo 49 titoli in carriera, tra cui sei Grandi Slam e una medaglia d'oro olimpica, per poi approfondire la sua vita di alto profilo a volte tumultuosa".

Boris Becker è stato a lungo nel mirino dei tabloid inglesi non solamente per il talento dimostrato sul campo, ma soprattutto per la sua vita amorosa, e per uno scandalo che lo ha visto nascondere 2,5 milioni di sterline di beni e finire in carcere.

Boom! Boom: The World vs. Boris Becker ha avuto accesso a tantissime informazioni personali di Becker, e a momenti della sua carriera, compreso il periodo del processo, con interviste ad amici, rivali (come John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander e Michael Stich) e parenti.