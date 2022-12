Boris Becker: Apple TV+ annuncia un documentario sulla leggenda del tennis appena uscita di prigione

Boris Becker è appena uscito di prigione nel Regno Unito, dove era stato incarcerato per aver nascosto 2,5 milioni di sterline di beni. Apple TV+ ha recentemente annunciato il nuovo documentario in due parti sulla leggenda del tennis del regista premio Oscar Alex Gibney e del produttore premio Oscar John Battsek.

"In prigione non sei nessuno. Sei solo un numero. Il mio era A2923EV. Non mi chiamavo Boris, ero un numero. E a nessuno frega un caz... di chi sei. Credo di aver riscoperto l'umano in me, la persona che ero una volta", queste sono state le prime parole di Becker dopo la fine della sua detenzione.

La docuserie ancora senza titolo si propone di esplorare ogni aspetto dell'uomo che è diventato un fenomeno del tennis dopo aver vinto i campionati di Wimbledon a soli 17 anni, arrivando a vincere 49 titoli in carriera, tra cui sei Grandi Slam e una medaglia d'oro olimpica, nonché la sua vita personale, spesso sotto i riflettori e a volte tumultuosa.

Per oltre tre anni i registi hanno avuto un accesso speciale e unico a Boris Becker, fino alla fine di aprile del 2022, quando è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver nascosto beni e prestiti allo scopo di evitare di pagare i debiti contratti. La serie presenta interviste intime al campione tedesco, tra cui una conversazione esclusiva realizzata la settimana della sua condanna, insieme ai contributi dei suoi familiari e a quelli di altre stelle del tennis come John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander e Michael Stich.