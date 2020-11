Bookcity Milano: La bibbia degli spoiler e gli altri eventi cinema e TV

Comincia oggi l'edizione 2020 di Bookcity Milano, trasmessa completamente in streaming, e che vedrà la presentazione del nostro La bibbia degli spoiler, in un fitto programma dedicato a cinema e TV.

Comincia oggi la nuova edizione di Bookcity Milano, la manifestazione meneghina dedicata alla lettura e ai libri. Tra questi ci sarà anche La bibbia degli spoiler, l'ultima pubblicazione a cura di Movieplayer, in un fitto programma dedicato anche al cinema e alla TV.

Giunta alla nona edizione, Bookcity Milano nel 2020 si terrà esclusivamente in streaming, dall'11 al 15 novembre, e l'apertura ufficiale sarà affidata, questa sera alle 20:00, alla scrittrice britannica Zadie Smith, che riceverà il sigillo della città di Milano dal sindaco Giuseppe Sala, anche se solo virtualmente.

Domenica 15 novembre alle ore 17:00 sarà la volta de La bibbia degli spoiler , il nuovo libro ad alto tasso di sorprese spiazzanti e di spoiler divertenti che fa parte della collana di Multiplayer Edizioni dedicata all'intrattenimento.

All'evento, moderato da Oliviero Ponte di Pino, saranno presenti Luca Liguori, Giuseppe Grossi, Carlotta Deiana e Benedetta Romoli.

La presentazione de La bibbia degli spoiler sarà trasmessa in diretta sul canale Twitch di Movieplayer e sulla pagina Facebook.

La Bibbia degli Spoiler è disponibile sul nostro store digitale ed è in vendita online ed in tutte le librerie al prezzo di 9,90 €.

Romulus: una foto di scena del secondo episodio

In questa particolare edizione 2020, Bookcity Milano dedicherà molto spazio all'intrattenimento, con diversi eventi dedicati al cinema - in cui si parlerà molto di Franca Valeri , che ci ha lasciati la scorsa estate a 100 anni, ma anche dei 25 anni di carriera di Ficarra e Picone - e con un fitto programma di letture su televisione e video, all'interno del quale il 13 novembre Luca Azzolini presenterà la trilogia di romanzi che amplia l'universo della serie tv Romulus.

Bookcity Milano è un'iniziativa voluta dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano (Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l'AIE (Associazione Italiana Editori), in collaborazione con l'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l'ALI (Associazione Librai Italiani). Movieplayer.it è media partner dell'iniziativa.