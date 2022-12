Bong Joon-Ho: Netflix sta lavorando a un documentario sul regista di Parasite

Fra i talenti più incisivi del cinema odierno troviamo sicuramente il nome di Bong Joon-Ho, regista di Parasite e Snowpiercer per citarne due. Netflix sta lavorando a un documentario approfondito sulla sua vita e lavoro, in arrivo il prossimo anno.

Bong Joon-ho con i premi Oscar per Parasite

Il film s'intitolerà "Yellow Door: Looking for Director Bong's Unreleased Short Film" e sarà diretto da Lee Hyuk-rae, con una produzione firmata Broccoli Pictures.

In base a quello che sappiamo fino ad ora il documentario ripercorrerà il processo creativo che ha portato Bong Joon-ho a realizzare il suo primo cortometraggio inedito (Looking for Paradise) durante il periodo universitario, approfondendo alcuni aspetti sia della sua vita che di una specifica epoca in cui sono emersi tanti giovani cinefili nella Corea del Sud: gli anni '90.

"Mentre molti credono che il primo approccio al cinema del regista Bong Joon-Ho sia stato il cortometraggio del 1994 'White Man', in realtà il suo primo tentativo è stato il cortometraggio girato in stop-motion 'Looking for Paradise'. Questa pellicola di 22 minuti è stata proiettata solamente davanti a 10 membri del club cinefilo Yellow Door nel Natale del 1992, e da allora non è più stata vista"., ha riportato in una nota introduttiva Netflix.

Affrontare la storia di questo regista potrebbe portare a galla alcune curiosità interessanti sul cinema odierno. Curiosi?