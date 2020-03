Bong Joon-Ho dopo il successo di Parasite: "Sono troppo esausto per iniziare il mio nuovo film"

Bong Joon-Ho, dopo l'incredibile successo ottenuto da Parasite, ha ammesso di essere esausto a causa dei tanti impegni legati alla promozione e alla stagione dei premi cinematografici, situazione che l'ha convinto a rimandare l'inizio delle riprese dle nuovo film.

Il regista coreano ha parlato della sua situazione con la collega Kelly Reichardt, conversazione riportata da The Atlantic. Bong Joon-ho ha spiegato: "Ora che ho finalmente del tempo libero sto cercando di tornare al lavoro, ma sono così esausto, mentalmente e fisicamente".

Dopo la storica vittoria agli Oscar con Parasite, il filmmaker aveva raccontato: "Devo lavorare, è il mio lavoro. Quindi ho lavorato negli ultimi 20 anni e, a prescindere da quanto accaduto a Cannes e agli Oscar, da tempo sto lavorando a due nuovi progetti. Sto continuando a svilupparli, niente è cambiato a causa di questi premi. Un film è in coreano, l'altro in inglese".

Bong, in precedenza, aveva anticipato che il film coreano è ambientato a Seul e ha degli elementi horror e action. Il lungometraggio girato in inglese, invece, si ispira a dei fatti realmente accaduti nel 2016. Per ora il regista non ha deciso di quale dei due titoli inizieranno prima le riprese, essendo ancora alla fase di sviluppo della sceneggiatura: "Quando inizio a scrivere, posso solo lavorare a un progetto alla volta, e lo stesso accade per le fasi di pre-produzione. Sono sempre geloso dei registi che riescono a realizzare film tra una serie televisiva e l'altra".