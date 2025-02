Bong Joon-ho annuncia la data di uscita del suo film d'animazione

Bong Joon-ho ha condiviso aggiornamenti sul suo prossimo film d'animazione, un progetto che sta seguendo con grande impegno. Il regista ha finalmente rivelato la finestra di uscita e ha raccontato le sfide che ha dovuto affrontare nel lavorare da solo su una produzione così ambiziosa.

Quando arriverà il film d'animazione di Bong Joon-ho?

In una recente intervista con la rete coreana JTBC News, Bong ha confermato che il suo film d'animazione, in fase di sviluppo da alcuni anni, è ora "a metà strada" e prevede di completarlo nei prossimi uno o due anni.

Bong Joon-ho con gli Oscar vinti per Parasite

"Il film dovrebbe essere pronto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027", ha dichiarato Bong. "Recentemente, alcuni articoli hanno parlato erroneamente di una possibile uscita nel 2025, ma non è affatto così. Stiamo lavorando intensamente e l'obiettivo attuale è quello di uscire nel 2027. Ci stiamo preparando dal 2019".

Il regista ha spiegato che il processo di produzione è stato particolarmente impegnativo, poiché si sta occupando personalmente di ogni aspetto del film. "È davvero difficile. Quando guardo i film d'animazione, vedo che spesso ci sono due o tre registi nei titoli di coda", ha detto Bong. "Capisco perché succede, ma io non riesco a fare così. Sento di dover fare tutto da solo, quindi sto cercando di portare avanti il progetto nel miglior modo possibile".

Il film, liberamente ispirato al libro The Deep: The Extraordinary Creatures of the Abyss di Claire Nouvian, è ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, Bong ha condiviso alcuni dettagli, svelando che l'ambientazione principale si trova in un luogo chiamato Simahe, popolato da "personaggi carini ma molto solitari", come descritto dal regista stesso.