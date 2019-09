Boez - Andiamo via: la docu-serie evento da stasera su Rai3!

Boez - Andiamo via è la nuova docu serie di Rai 3 su alcuni ragazzi condannati per diversi reati che affrontano un viaggio di 'riparazione': appuntamento alle 20.20!

Da stasera su Rai 3 arriva Boez - Andiamo via, la nuova docu-serie sull'incredibile viaggio-pellegrinaggio di un gruppo di ragazzi 'condannati'.

La docu-serie racconta il viaggio a piedi di sei ragazzi condannati per aver infranto la legge ed in regime di detenzione, interna ed esterna. Un viaggio/pellegrinaggio di oltre 900 chilometri da Roma a Santa Maria di Leuca, che sperimenta il cammino come dispositivo di recupero. Una pena alternativa già praticata in altri Paesi europei e che abbatte le percentuali di recidiva. BOEZ - Andiamo via è un progetto televisivo nuovo, un esperimento rivoluzionario e dal grande impatto sociale.

Le dieci puntate da 30 minuti andranno in onda a partire da stasera, dal lunedì al venerdì, fino al 13 settembre alle 20.20 solo su Rai 3.

"Boez - Andiamo via è una di quelle esperienze che danno un senso profondo al nostro lavoro e che Rai Fiction ha costruito in sintonia con l'attenzione alla realtà che caratterizza la programmazione di Rai3", ha dichiarato Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction. "È una serie/documentario che riduce al minimo la mediazione spettacolare e narrativa e mette al centro una sfida che riguarda la condizione di chi è detenuto e chi sconta una pena alternativa. Abbiamo messo insieme sei giovani in regime di detenzione, interna o esterna, per i crimini commessi, tutti sulla soglia che può decidere di un destino e aprirlo alla libertà e alla consapevolezza di ciascuno."