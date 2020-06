Christian Vieri: Un vita da bomber è il suo primo singolo, in compagnia di Ventola e Adani (VIDEO)

Bobo Vieri diventa cantante e pubblica, proprio oggi, il suo primo singolo in compagnia di Nicola Ventola e Daniele Adani. Il pezzo di si chiama Una vita da Bomber ed è nato dal successo delle live su Instagram.

Bobo Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani nei mesi passati a casa hanno fatto compagnia a decine di migliaia di italiani, le loro dirette Instagram, ricche di racconti di calcio, aneddoti e tante risate sono state visualizzate da decine di migliaia di persone, numeri da fare invidie ai più affermati influencer. I tre ex calciatori hanno deciso di buttarsi nel campo discografico con il singolo intitolato Una vita da bomber. Il singolo, come annunciato da Bobo Vieri su Instagram, è in uscita proprio oggi, 26 giugno, su tutte le piattaforme digitali.

Il vero musicista dei tre è Nicola Ventola, ex centravanti del Bari e dell'Inter che spesso ha suonato la chitarra su Instagram. Nick sarà il cantante principale, Vieri e Daniele Adani gli faranno da spalla. Una vita da bomber è stato scritto da Piero Romitelli, Tony Maiello e Vincenzo Colella, la produzione e dell'ex centravanti della nazionale Bobo Vieri.