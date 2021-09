Bob Odenkirk, dopo l'attacco cardiaco torna sul set di Better Call Saul

Bob Odenkirk è tornato sul set di Better Call Saul dopo aver avuto un attacco cardiaco il 27 luglio scorso durante le riprese dello spin-off di Breaking Bad.

Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul, è tornato sul set dell'amata serie televisiva, meno di due mesi dopo aver subito un attacco cardiaco sul set. Odenkirk ha scelto Twitter per postare una sua foto dal set dello show, intento a trasformarsi di nuovo in Jimmy McGill, il personaggio che interpreta nello spin-off di Breaking Bad.

Better Call Saul: Rhea Seehorn e Bob Odenkirk in una scena della quarta stagione

"Sono tornato a lavorare sul set di Better Call Saul!" ha scritto l'attore nella didascalia del post. "Sono molto felice di essere qui e di vivere questa vita in mezzo a così tante brave persone. A proposito, questa è la professionista del trucco Cheri Montesanto, intenta a rendermi bello per le riprese!"

Better Call Saul 3: Bob Odenkirk nella premiere della nuova stagione

L'attore 58enne, due volte vincitore di un Emmy, è svenuto sul set il 27 luglio scorso ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. In seguito è stato confermato che ha avuto un attacco di cuore: l'attore stesso ha affermato di aver avuto un problema che, fortunatamente, è stato risolto senza intervento chirurgico.

Bob Odenkirk stava girando una lunga sequenza della sesta e ultima stagione di Better Call Saul quando è svenuto. Dopo essersi ripreso l'attore ha ringraziato AMC e Sony TV per il loro supporto e ha detto che si sarebbe preso una breve pausa prima di tornare sul set.