Bob Odenkirk aggiorna sulla sua situazione di salute: "Ho avuto un attacco di cuore, ma starò bene"

Bob Odenkirk ha rilasciato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute rassicurando i fan e rivelando i primi dettagli riguardanti quanto accaduto sul set della serie Better Call Saul.

L'attore ha dichiarato: "Grazie. Alla mia famiglia e agli amici che mi hanno circondato in questa settimana e per l'ondata di amore da parte di tutte le persone che si sono preoccupate e si sono occupate di me ".

Il protagonista di Better Call Saul ha aggiunto: "Sento l'amore e significa così tanto per me".

Bob Odenkirk ha rivelato: "Ho avuto un piccolo attacco di cuore, ma starò bene grazie a Rosa Estrada e ai dottori che sapevano come risolvere l'ostruzione senza un intervento". L'attore ha voluto inoltre sottolineare: "Il sostegno di AMC e Sony e l'aiuto avuto durante tutta questa situazione sono stati di alto livello. Mi concederò una pausa per ristabilirmi, ma tornerò presto".

David Cross, amico e collega di Bob, ha invece svelato di aver parlato con lui e di averlo trovato in buona forma.

Odenkirk si è sentito male mentre lavorava ad Albuquerque, in New Mexico, lavorando alla nuova stagione di Better Call Saul che concluderà la storia dello spinoff di Breaking Bad.

Nelle ore successive attori come Bryan Cranston e Aaron Pual avevano espresso la propria preoccupazione per le sorti dell'attore, chiedendo ai fan di pregare per lui e condividendo il proprio affetto.