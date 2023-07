Bob Iger prolunga il suo accordo: resterà alla guida di Disney fino al 2026

Walt Disney Studios Co. e Bob Iger hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per proseguire il lavoro compiuto insieme fino al 2026.

Bob Iger ha prolungato il suo accordo con Walt Disney Co. fino alla fine del 2026, non dovendo quindi rinunciare al suo incarico di CEO alla fine del 2024.

Il manager era ritornato alla guida dello studio nel novembre 2022, dopo aver detto addio all'incarico meno di un anno dopo la sua uscita di scena.

La conferma ai vertici della Disney

Dopo 15 anni di lavoro, nel febbraio 2020, Bob Iger aveva rinunciato all'impegno come CEO della Disney. Al suo posto era arrivato Bob Chapek, tuttavia dopo alcuni mesi lo studio ha deciso di riassumere il suo ex amministratore delegato.

Mark G. Parker, per annunciare il rinnovo dell'accordo, ha dichiarato: "Più e più volte, Bob ha dimostrato di avere la capacità senza paragoni di guidare Disney verso la futura crescita e i ritorni economici, facendogli guadagnare la reputazione che sostiene sia uno dei migliori CEO al mondo. Bob ha di nuovo portato Disney sul giusto territorio strategico per la continua creazione di valore e per garantire il completamento con successo di questa trasformazione, concedendo anche tutti il tempo necessario per inserire un nuovo CEO tenendo in considerazione un successo a lungo termine, il Consiglio di Amministrazione ha deciso che era nel migliore interessi degli azionisti prolungare il suo mandato e ha accettato la nostra richiesta di rimanere CEO fino alla fine del 2026".

Iger ha aggiunto: "Fin dal mio ritorno alla Disney appena sette mesi fa, ho esaminato praticamente ogni aspetto delle nostre attività per comprendere appieno le enormi opportunità che ci aspettano, nonché le sfide che abbiamo dovuto affrontare dal più ampio contesto economico e dai cambiamenti radicali nel nostro settore. Il primo giorno dopo il mio ritorno, abbiamo iniziato a prendere decisioni importanti e talvolta difficili per affrontare alcuni problemi strutturali ed efficienti esistenti e, nonostante le sfide, credo che il futuro a lungo termine della Disney sia incredibilmente brillante. Ma c'è ancora molto da fare prima che questo lavoro di trasformazione sia completato, e poiché voglio assicurarmi che la Disney sia ben posizionata quando il mio successore prenderà il controllo alla guida, ho accettato la richiesta del consiglio di amministrazione di rimanere amministratore delegato per altri due anni". Il CEO ha concluso sottolineando: "L'importanza del processo di successione non può essere sottovalutato e, mentre il Consiglio di Amministrazione continua a valutare un gruppo di candidati qualificati, internamente ed esternamente all'azienda, rimango intensamente focalizzato su una transizione di successo".