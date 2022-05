Bo Hopkins: morto a 80 anni uno dei protagonisti di American Graffiti

Bo Hopkins è morto a 80 anni il 28 maggio 2022; l'attore era noto per aver recitato ne Il mucchio selvaggio e in American Graffiti.

Bo Hopkins è morto a 80 anni il 28 maggio 2022; l'attore era noto in particolar modo per aver recitato ne Il mucchio selvaggio e in American Graffiti.

Sian, sua moglie di 33 anni, ha confermato a The Hollywood Reporter la notizia della sua morte in seguito a un attacco cardiaco avvenuto lo scorso 9 maggio. Bo Hopkins ha recitato in ben 130 film, raggiungendo il culmine della sua carriera tra gli anni Sessanta e i Settanta. In modo particolare, l'attore è noto per aver preso parte a Il mucchio selvaggio e American Graffiti.

Tra i suoi altri ruoli, si annoverano quelli in Bonanza, Charlie's Angels, Dynasty, La signora in giallo, Getaway!, Il giorno della locusta, Killer Elite, Fuga di mezzanotte, U-Turn ed Elegia Americana.

Bo Hopkins ha lasciato la moglie Sian e i figli Matthew e Jane, con cui viveva a Los Angeles e amava tifare i Los Angeles Angels.