Blush: la prima immagine del corto animato prodotto da Apple e Skydance Animation

Blush sarà il primo cortometraggio animato prodotto da Apple Original Films e Skydance Animation e online è stata condivisa la prima immagine delo progetto che segna il debutto di una partnership pluriennale.

L'obiettivo è quello di offrire film d'animazione innovativi e di alta qualità e nuove serie televisive in oltre 100 paesi grazie alla piattaforma Apple TV+.

Blush: una foto del corto animato

Blush segue il viaggio e le possibilità di sopravvivenza di un orticoltore-astronauta bloccato su un desolato pianeta nano dopo uno schianto. Con l'arrivo inaspettato di un etereo visitatore, il nostro viaggiatore, un tempo solitario, scopre la gioia di costruire una nuova vita e si rende conto che l'universo gli ha riservato una salvezza sorprendente.

Il cortometraggio d'esordio di Apple/Skydance è scritto e diretto dal regista Emmy Award Joe Mateo (Prep & Landing, Big Hero 6) e condivide con gli spettatori il suo percorso di guarigione e speranza di essere salvato dall'amore. Mateo ha sviluppato Blush insieme al team di Skydance Animation e il film è prodotto da Heather Schmidt Feng Yanu (Toy Story, la trilogia di Cars) e il vincitore dell'Oscar John Lasseter (Toy Story, Monsters, Inc., Cars) è il produttore esecutivo dal vincitore.

Blush si unisce agli attesissimi film di Apple/Skydance Luck e Spellbound e alla serie animata The Search for Wondla, con molti altri lungometraggi e serie televisive che verranno annunciati nel corso della durata dell'accordo.

Blush segue la recente nomination agli Oscar di Apple come miglior film d'animazione per Wolfwalkers, l'ultimo film del regista Tomm Moore due volte candidato all'Oscar e del regista Ross Stewart.