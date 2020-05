Blumhouse: al via le riprese di un nuovo film negli spazi della Universal?

Blumhouse sembra intenzionata a iniziare le riprese di un nuovo film negli spazi degli studi della Universal nonostante a Hollywood non ci siano ancora delle regole precise riguardanti il lavoro sul set.

L'attività dovrà comunque avere il via libera delle autorità locali e dei responsabili della salute pubblica della città, tuttavia i produttori sembrano aver ideato una formula per poter ridare il via al settore cinematografico.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter i produttori starebbero valutando di realizzare un progetto low budget facendo vivere il cast e la troupe in un hotel vicino agli spazi dello studio e aderendo ai protocolli di sicurezza attualmente in vigore a Los Angeles, limitando inoltre in maniera significativa l'intervento di lavoratori esterni sul set. Un elemento che sta sollevando qualche perplessità è il fatto che le persone potrebbero non essere coperte dall'assicurazione durante il proprio impegno davanti e dietro la macchina da presa.

I progetti con un budget limitato della Blumhouse, tuttavia, abitualmente richiedono delle riprese piuttosto brevi e l'utilizzo di poche location, oltre a impiegare una troupe composta da poche persone.

La fonte vicina allo studio ha però sottolineato: "Blumhouse e Universal non svilupperanno i propri progetti fino a quando non riceveranno il via libera dalla città, dalle autorità e dai responsabili della salute pubblica. Nessuna parte del lavoro di pre-produzione sta venendo realizzata di persona. Un piccolo team di filmmaker e produttori stanno attualmente lavorando in modo remoto. La sicurezza di tutte le persone coinvolte è una priorità molto grande e nessuno vuole affrettare le cose".

Roeg Sutherland, a capo di CAA MEdia Finance ha dichiarato: "Per il momento bisogna procedere analizzando caso per caso. Non c'è nessun accordo standard e non dovrebbe accadere nulla per mesi. Per ogni film i produttori e i finanziatori stanno scrivendo un possibile progetto legato a come girare in sicurezza".

Ted Lieu, rappresentante del partito democratico in California, ha spiegato che per poter ricominciare il lavoro sul set bisognerà capire come limitare i rischi legati al contagio, ideando quindi un modo per assicurare la totale sicurezza di tutte le persone coinvolte.