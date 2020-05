Blue Jasmine: stasera su Iris il film di Woody Allen con Cate Blanchett

Blue Jasmine arriva stasera su Iris, intorno alle 21:00. Diretto nel 2013 da Woody Allen, che decide con questo film di omaggiare uno dei suoi classici preferiti, Un tram che si chiama desiderio, la commedia ha come assoluta protagonista una straordinaria Cate Blanchett.

La ricca casalinga newyorkese Jasmine (Cate Blanchett) è costretta a rifugiarsi a San Francisco dalla sorella Ginger (Sally Hawkins) quando il suo matrimonio con il finanziere di Wall Street Hal (Alec Baldwin) frana miseramente. Qui Jasmine non trova di meglio che passare il tempo criticando le relazioni sentimentali presenti e passate di Ginger: questo è però soltanto un modo per non affrontare i propri problemi psicologici.

Un Woody Allen così non si vedeva da diverso tempo. La stagione dei premi per Blue Jasmine, non a caso, è ricca: agli Oscar del 2014 ottiene 3 candidature, di cui una, quella per Cate Blanchett, si trasforma in statuetta d'oro.