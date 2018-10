Blood Moon: Kate Hudson e Zac Efron nel terzo film di Ana Lily Amirpour

Kate Hudson e Zac Efron sono entrati in trattative per recitare nell'intrigante fantasy Blood Moon, terzo lungometraggio di Ana Lily Amirpour. Anche il comico Craig Robinson potrebbe unirsi al cast della pellicola prodotta da John Lesher con la sua Le Grisbi.

Blood Moon racconterà la storia di una strana adolescente dotata di incredibili poteri che fugge da un manicomio per rifarsi una vita nell'edonistica New Orleans. Il film sarà ispirato ai fantasy adventure anni '80 e conterrà numerose sequenze musicali accompagnate da heavy metal e techno italiana. Le riprese prenderanno il via a New Orleans nella primavera 2019.

Ana Lily Amirpour, americana di origine iraniana, si è fatta notare con l'horror al femminile A Girl Walks Home Alone at Night. E' seguito l'eccentrico The Bad Batch, premiato a Venezia 2016. Di recente la Armirpour ha diretto il pilot di Briarpatch per il produttore esecutivo Sam Esmail, alcuni episodi di Legion, Castle Rock e del reboot di Ai confini della realtà firmato da Jordan Peele per CBS All Access.

