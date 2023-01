Blood: l'horror con Michelle Monaghan in una nuova e spaventosa clip

Blood, l'horror con al centro Michelle Monaghan, ha una nuova e violentissima clip; siete pronti per questa storia?

Blood, il nuovo thriller/horror con Michelle Monaghan, ha una nuova clip esclusiva condivisa da Screen Rant. Al centro della sua storia troveremo gli orrori affrontati da una madre quando suo figlio è gravemente ferito e malato, vedendo fino a che punto combatterà e si spingerà pur di salvare la sua vita.

Le vicende di Blood ruotano attorno al personaggio di Jess (Michelle Monaghan), una donna che si è da poco separata dal marito, decidendo di trasferirsi coi suoi due figli nella fattoria di famiglia. Poco dopo questo trasferimento, però, il cane di suo figlio Owen (Wojtak-Hissong) scompare nella foresta per giorni. Quando ritorna è inzuppato di sangue e si comporta in modo rabbioso attaccando il giovane. Così la situazione prende una brutta piega e Jess scopre che l'unica possibilità di sopravvivenza di suo figlio è un trattamento scioccante. Questa madre single sarà spinta al limite pur di salvare il proprio bambino.

Grazie a Screen Rant abbiamo la possibilità di vedere una delle scene chiave di Blood, quella in cui il piccolo Owen viene attaccato dal suo cagnolino da poco ritornato a casa. Il momento è forte, come anche la reazione di Jess alla situazione che cerca in tutti i modi di aiutare il figlio.

Michelle Monaghan star del thriller psicologico Blood

Diretto da Brad Anderson e scritto da Will Honley, Blood arriverà nei cinema il 27 gennaio e sarà disponibile On Demand dal 31.