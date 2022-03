Blink: Sophie Thatcher nel trailer del corto horror

Sophie Thatcher, la star di Yellowjackets, è la protagonista del corto horror Blink, di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto online previsto per il 14 marzo.

Blink è il nuovo corto horror distribuito da Sony Pictures, esclusivamente su YouTube, dal 14 marzo e il trailer mostra qualche sequenza del progetto con star Sophie Thatcher, la protagonista di Yellowjackets.

Nel video una giovane si risveglia in un letto di ospedale, incapace di usare la propria voce e costretta a cercare di comunicare solo con gli occhi. La ragazza non riesce così a spiegare all'infermiera che una presenza sovrannaturale sta dandole la caccia.

Il corto Blink è stato prodotto nell'ambito dell'iniziativa di Screen Gems che permette di sviluppare e produrre brevi opere con l'obiettivo di trasformarle poi in un lungometraggio.

Al centro della trama della storia ci sarà Mary, la giovane interpretata da Sophie Thatcher, che viene spinta violentemente fuori da una finestra. La ragazza, quando si sveglia in ospedale, è completamente paralizzata e prigioniera del proprio corpo. L'unico modo con cui può comunicare è usando gli occhi, provando così ad avvisare l'infermiera che una forza oscura e inumana sta cercando di ucciderla. Quando delle cose strane iniziano ad accadere intorno a lei, tuttavia, la giovane si rende contro che potrebbe essere troppo tardi per fermare la minaccia.

La regia è stata firmata da Spenser Cohen (Moonfall), co-autore della sceneggiatura con Anna Halberg. Nel cast ci sono anche Alicia Coppola e Scot Nery.