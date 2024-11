Heretic: le star del film hanno un legame con il Mormonismo

La vita di Chloe East e Sophie Thatcher è in qualche modo collegata con l'aspetto religioso del film.

Entrambe le due attrici protagoniste di Heretic, il nuovo film di Scott Beck e Bryan Woods, che interpretano due giovani missionarie mormone sono loro stesse cresciute con il Mormonismo. La storia di Chloe East e Sophie Thatcher si tratta tuttavia, almeno in parte, di una semplice coincidenza.

Come ha raccontato il regista Scott Beck ad Entertainment Weekly, le due attrici che interpretano Sorella Barnes e Sorella Paxton accanto all'inquietante signor Reed di Hugh Grant nel thriller di A24, hanno entrambe un'educazione religiosa che però non era necessariamente nei piani della produzione nella fase di casting.

Storia religiosa

"Non pensavamo di trovare per forza due attrici cresciute mormoni ma hanno ottenuto il ruolo perché erano così autentiche nell'interpretarlo. Continuavamo a tornare dal nostro direttore di casting chiedendo se ci fossero altre persone come loro due perché c'era della verità" ha spiegato Beck.

Intervistata da EW, Chloe East ha spiegato di percepire una conoscenza di questo personaggio fino alle ossa, considerando il suo legame personale con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni:"Vorrei non conoscerlo così bene e dover fare ricerche ma mi sono detta di esserci già dentro. Purtroppo, sono stata questa persona e ho questa persona dentro di me che posso usare per questo film. Ma è molto bello avere un ruolo che viene abbastanza naturale".

Connessione immediata

Anche Sophie Thatcher ha dichiarato di aver percepito un legame immediato con il proprio personaggio:"Abbiamo trovato molti parallelismi e nelle nostre vite e ci siamo connesse. Penso che loro abbiano visto questa sincerità nel nostro legame con la religione" ha spiegato la co-star di Hugh Grant in Heretic.

Thatcher ha preso spunto dai suoi familiari ma soprattutto dalla sua collega:"Chloe è molto più in contatto, quindi ho avuto molti feedback da lei e ho guardato i suoi amici. Mi mostrava l'Instagram dei suoi amici. Così ho compreso com'è un mormone moderno ed è tutto così normale. Ci sono molti livelli diversi".