Blink-182, Mark Hoppus ha il cancro, il bassista lo annuncia su Twitter

Mark Hoppus, il bassista dei Blink-182, ha scelto Twitter per annunciare la notizia ai fan: "Fa schifo e ho paura, ma cerco di restare positivo."

Mark Hoppus, il bassista dei Blink 182, ha il cancro: è stato lui stesso ad annunciarlo ai fan attraverso alcune storie apparse sul suo profilo Instagram e un post su Twitter. In una foto pubblicata da un lettino d'ospedale Hoppus ha una flebo attaccata al braccio e nella didascalia si può leggere: "Un trattamento per il cancro, grazie".

Il tweet di Mark ha letteralmente gelato i fan: "Per gli ultimi tre mesi mi sono sottoposto a trattamenti di chemioterapia per il cancro. Ho il cancro. Fa schifo e sono spaventato e allo stesso tempo ho la fortuna di avere accanto dei dottori incredibili, la mia famiglia e i miei amici per superare tutto questo."

"Ho ancora mesi di trattamenti da affrontare ma sto cercando di rimanere speranzoso e positivo. Non vedo l'ora di poter sconfiggere il tumore e tornare a vedervi sotto il palco al più presto. Vi voglio bene". Ha concluso Hoppus, non specificando che tipo di cancro lo abbia colpito.

"Mark è mio fratello, gli voglio molto bene e lo sosterrò sempre" ha dichiarato Travis Barker, il batterista dei Blink-182 "Sarò sempre con lui, passo per passo, sul palco e in ogni altra circostanza e non vedo l'ora di tornare a suonare al più presto insieme a Mark".