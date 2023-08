Bleach: tutta l’oscura e letale potenza della katana di Ichigo in una riproduzione perfetta su Amazon

La ferocissima katana di Ichigo è disponibile su Amazon a un prezzo parecchio competitivo; se fan non potete lasciarvela scappare.

Se fan di Bleach siete nel posto giusto, dato che su Amazon è possibile reperire la splendida, quanto letale, katana impugnata da Ichigo nel corso della sua storia. Sul sito è reperibile a 59,98€. Se interessati non dovete far altro che passare dal box qui sotto.

Avete capito bene, la leggendaria katana di Ichigo, da Bleach, è reperibile su Amazon. Stiamo parlando di una fedelissima riproduzione della lama in lega di acciaio. Di colore nero, la spada misura 145 x 11,5 x 9,5 cm, con un peso complessivo di 1,74 Kg. L'impegno generale nel riprodurla non è da sottovalutare, come anche i vari inserti e dettagli aggiuntivi ad accompagnare questo gadget.

Demon Slayer: la carinissima quanto letale Nezuko Kamado in una folle action figure scontata su Amazon

Che sia per collezionismo, esposizione o cosplay, la katana di Ichigo, da Bleach, si adatta perfettamente a ogni situazione, grazie al suo design fine ed elegante. In alternativa può diventare un'idea regalo interessante e perfetta per i fan dell'anime/manga scritto e disegnato da Tite Kubo.