Blanco: fan palpeggia le sue parti intime durante il concerto: "È molestia" (VIDEO)

Durante il concerto di Radio Italia 2022, Blanco è stato palpeggiato da una fan che ha poggiato per diversi secondi la sua mano sulle parti intime del cantante, scatenando l'indignazione dei social che definiscono l'accaduto una vera e propria molestia.

Sabato sera in Piazza Duomo a Milano si è tenuto il concertone di Radio Italia. Un appuntamento annuale che mai come quest'anno ha visto riunirsi migliaia di persone nel cuore del capoluogo lombardo, pronte a godersi un momento di condivisione dopo anni di restrizioni. Uno degli artisti più attesi del concerto era Blanco che, non a caso, si è esibito all'ultimo, intorno alla mezzanotte. L'artista italiano è reduce dal grande successo del suo primo album, Blu Celeste, ma anche dalla vittoria al Festival di Sanremo e dall'esperienza dell'Eurovision Song Contest, al fianco di Mahmood con il brano Brividi. L'atmosfera creatasi a piazza Duomo durante la sua esibizione era da sogno ma qualcosa ha rovinato un momento così magico, scatenando un putiferio sui social ed alzando un polverone che dura ancora oggi, quando sono ormai trascorsi diversi giorni dall'evento di Radio Italia.

Una fan del cantante ha infatti palpeggiato le parti intime di Blanco nel momento in cui lui si è avvicinato per cantare in mezzo alle tantissime persone presenti in piazza. Tutto è stato documentato da un video condiviso su Tik Tok da un'altra ragazza, la quale ha criticato la fan per averle rovinato il video. Come prevedibile, i social non si sono indignati per il video rovinato della ragazza ma per ciò che questo documenta. Nonostante ci siano persone che ridimensionano la gravità dell'accaduto, definendola una goliardata o qualcosa per la quale ridere, la maggior parte degli utenti vede nel video una vera e propria molestia.

"Comunque a me la gente fa un po' schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po'... ma non vi vergognate nemmeno un po'? Basita", scrive ad esempio una ragazza, condividendo il video del fattaccio. Un'altra aggiunge: "Io non mi capacito di come certa gente possa anche solo pensare di fare una cosa del genere, non state bene". Nelle ultime ore, in tantissimi hanno espresso solidarietà nei confronti di Blanco.