Blanco e Mahmood sono fidanzati? La domanda che molti si sono fatti

Blanco e Mahmood sono fidanzati? Nelle ultime ore i fan, che hanno rinominato la coppia di artisti inventandosi il nomignolo "Blanchood", hanno diffuso una serie di rumors su un'eventuale storia d'amore tra i due cantanti, i quali hanno vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Brividi".

Nonostante le recenti indiscrezioni, Mahmood e Blanco sono solo colleghi e buoni amici. A questo proposito lo stesso Mahmood ha dichiarato: "Ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te."

Non abbiamo molte informazioni a proposito delle vite personali dei due artisti, essendo entrambi piuttosto riservati. Sappiamo però che Blanco è fidanzato da oltre un anno con Giulia Lisioli e che i due son stati visti in pubblico svariate volte anche se, ultimamente, il cantante ha dichiarato di attraversare una fase complicata della sua vita: "Sto lavorando tanto proprio per non pensare all'amore perché non va benissimo. È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo."

Mahmood, invece, almeno secondo i rumors più recenti, avrebbe un compagno chiamato Lorenzo Tobia, con il quale si sarebbe riavvicinato da poco in seguito alla loro rottura. Una fonte anonima ha rivelato che "Mahmood è tornato con il suo famoso ex fidanzato, quello storico: Lorenzo Tobia."