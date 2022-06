Blanco in ospedale: "Ho avuto un incidente", rinviato il concerto di Genova

Blanco ha avuto un incidente che lo ha costretto al ricovero in Ospedale: il cantante, attraverso Instagram, ha comunque rassicurato i follower sul suo stato di salute, senza mai specificare i motivi della degenza. Il vincitore di Sanremo si è visto costretto a rinviare il concerto del 24 giugno a Genova.

Momenti di ansia per i fan di Blanco che in questi giorni è atteso in tutt'Italia per una serie di concerti che hanno fatto registrare il sold out pochi minuti dopo la messa in vendita dei biglietti. Da una stanza di ospedale il cantante di 'Mi Fai Impazzire' ha comunque rassicurato tutti.

Il video, pubblicato su Instagram, inizia con una serie di faccine tra l'ironico e l'annoiato. Nella caption che accompagna il post, Blanco ha scritto "Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo...(ora sto bene)". Il vincitore di Sanremo 2022 ha comunicato di dover rimandare almeno una data del suo tour "La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo".

Il Blue Celeste Tour, dopo Genova si sposterà a Paestum, la data campana è prevista per il 2 luglio, quindi per Blanco ci sarebbe tempo per recuperare, anche se non ha specificato il motivo del suo ricovero in ospedale e la natura dell'incidente. Il cantante, presumibilmente, potrebbe saltare le prime date del Tim Summer Hit, la kermesse musicale condotta da Stefano De Martino e Andrea Delogu, che partirà il 23, 24 e 25 giugno da piazza del Popolo a Roma, e sarà visibile su RaiPlay.