Blake Lively star del film We Used to Live Here, prodotto per Netflix

Blake Lively sarà la protagonista di We Used To Live Here, un nuovo film che verrà prodotto per Netflix e tratto dal racconto scritto da Marcus Kliewer.

Il progetto vedrà la star impegnata, tramite la sua casa di produzione B for Effort, anche come produttrice in collaborazione con Kate Vorhoff, Matt Reeves e la sua 6th & Idaho e Adam Kassan.

Il racconto pubblicato su Reddit nell'ambito dell'iniziativa No Sleep racconta quello che accade quando una donna, mentre il suo compagno è al lavoro, sente bussare alla porta e si ritrova di fronte a una coppia e ai loro figli. L'uomo sostiene che in passato aveva vissuto in quella casa e chiede di poter dare uno sguardo agli spazi in cui è cresciuto. La donna si sta da poco abituando alla nuova abitazione e la situazione diventa sempre più strana quando una tempesta di neve blocca i bizzarri visitatori che si rifiutano di andarsene. La proprietaria della casa non riesci a liberarsi di loro e si rende progressivamente conto che aprire la porta è stato un errore.

Blake Lively collaborerà in futuro acon Netflix anche in occasione di Lady Killer, un adattamento dei fumetti della Dark Horse di cui sarà protagonista e produttrice.

Al centro della trama ci sarà Josie Schuller, personaggio interpretato da Blake Lively, che sembra la perfetta casalinga degli anni '50. La donna, quando non si sta occupando dei bisogni della sua famiglia, ha però una vita segreta che la vede impegnata come esperta assassina. Josie ama la sua seconda vita e il marito è totalmente all'oscuro della sua attività.

Diablo Cody (Juno) si occuperà dell'adattamento della storia e nel team della produzione ci saranno anche Mike Richardson, Keith Goldberg e Kate Vorhoff.