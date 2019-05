Blake Lively e Ryan Reynolds aspettano il terzo figlio!

La famiglia di Blake Lively e Ryan Reynolds si ingrandisce: l'attrice ha svelato di essere incinta del terzo figlio e l'ha fatto sul red carpet alla première di New York di Detective Pikachu.

Fasciata in un abito giallo, accanto al marito Ryan Reynolds, che in Detective Pikachu presta la voce al protagonista, Blake Lively è apparsa raggiante. La coppia, sposata dal 2012, ha già altre due figlie, James di 4 anni e Inez di 2.

Con la nuova gravidanza, dunque, si preannuncia una pausa di qualche mese per l'attrice, anche perchè, come lo stesso Reynolds ha dichiarato: "Blake e io cerchiamo sempre di non lavorare mai negli stessi periodi. Se lei stesse facendo un film in Thailandia e io ne stessi girando uno a Vancouver non ci vedremmo mai e dovremmo lasciare le nostre figlie con qualcuno. Invece preferiamo operare come una squadra e questo per noi, al momento, va davvero bene. Le bambine passano il loro tempo con noi, la famiglia resta unita: questo per noi vuol dire casa. Quindi se uno dei due lavora in Spagna, nello Utah o a New York non c'è problema: siamo sempre tutti insieme e finchè siamo insieme siamo a casa".

THIS is how you make a statement. #BlakeLively shows up to support #RyanReynolds at #DetectivePikachu premiere with a little announcement of her own... pic.twitter.com/de74Ftcg3E — Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) 2 maggio 2019

Sarà il primo maschietto o un'altra figlia femmina? Troppo presto per dirlo ma di sicuro Ryan Reynolds non ha molti dubbi su quello che vorrebbe... Dichiarò a People nel 2016: "Sapere che aspettavamo la prima bambina è stato davvero un sogno che si è avverato. Se potessi avere 9 figlie io sarei l'uomo più felice del mondo. Lo sarei sinceramente". D'altronde l'interprete di Deadpool non ha mai nascosto che fare il papà è il lavoro che preferisce: "Avere delle figlie è la cosa migliore che mi sia mai successa. Credo sia la cosa migliore che possa succedere a chiunque".