Blake Lively debutta alla regia con Seconds, adattamento scritto da Edgar Wright dell'omonima graphic novel

Blake Lively debutterà alla regia con il film Seconds, prodotto da Searchlight Pictures.

Il progetto è un adattamento della graphic novel di Bryan Lee O'Malley (Scott Pilgrim) che è stato pubblicato da Ballantine Books nel 2014.

Seconds racconta la storia di Katie Clay che riceve il potere di correggere gli errori compiuti in passato scrivendoli su un quaderno, mangiando un fungo e addormentadosi. Clay diventa però sempre più desiderosa di cambiare ogni piccolo aspetto della sua vita e la sua nuova abilità inizia a creare nuovi problemi che minacciano di allontanarla sempre di più dalla vita che aveva, oltre a causare conseguenze imprevedibili sul tempo e sullo spazio.

Edgar Wright, regista di Scott Pilgrim vs. the World, ha scritto la sceneggiatura del film e sarà uno dei produttori insieme a Marc Platt.

Blake Lively ha in precedenza diretto e prodotto il video musicale del brano I Bet You Think About Me (Taylor's Version) di Taylor Swift.