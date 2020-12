Blake Lively: la sua acconciatura da quarantena rende l'idea del mood del 2020

Anche Blake Lively deve fare i conti con le sciagure della quarantena, come ha rivelato in una Story su Instagram che svela i suoi capelli devastati dal 2020.

Blake Lively celebra la conclusione del nefasto 2020 svelando sui social media una foto della sua acconciatura da quarantena che rende bene l'idea della situazione che stiamo vivendo.

Blake Lively svela la sua acconciatura da quarantena 2020

In una recente Instagram Story, Blake Lively ha svelato il lato oscuri del glam mostrando la sua acconciatura casalinga durante la quarantena. I bei capelli biondi dell'attrice appaiono decisamente arruffati e a corto di balsamo. Con l'ironia che la contraddistingue, la Lively ha pubblicato la foto usando il filtro Vogue magazine cover, accompagnato dalla scritta "Get The Look 2020 Edition."

Blake Lively e il marito Ryan Reynolds ci hanno abituato a un uso dei social molto ironico. Poco tempo fa l'attrice ha trollato il marito condividendo una foto di tre delle sue cose preferite nel mondo, tre diversi tipi di dessert. La Instagram Story includeva un quarto dessert, con la scritta "... di cosa pensavi che stessi parlando??"

Blake Lively e Ryan reynolds hanno tre figli: Inez, Betty e James.