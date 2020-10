Blackout: Josh Duhamel e Abbie Cornish star dell'action movie

Nel cast di Blackout, action movie che verrà girato in Messico, ci saranno anche Josh Duhamel e Abbie Cornish.

Josh Duhamel e Abbie Cornish saranno due dei protagonisti dell'action movie Blackout, le cui riprese inizieranno domani a Città del Messico.

Il film sarà diretto da Sam Macaroni (Guest House), responsabile delle sequenze in realtà virtuale di John Wick: Chapter 3 - Parabellum.

La sceneggiatura di Blackout è stata scritta da Van B. Nguyen e al centro della trama ci sarà Cain (Josh Duhamell), un uomo che si sveglia in un ospedale messicano senza alcun ricordo. Dopo aver incontrato Anna (Abbie Cornish), il protagonista scopre chi è, ma ben presto deve iniziare a lottare per la propria vita mentre vari gruppi di narcotrafficanti in competizione tra loro lo attaccano, ognuno nel tentativo di trovare qualcosa che ha rubato. Cain cercherà quindi l'aiuto del suo collega e mentore, l'agente della DEA McCoy (Nick Nolte).

Nel cast ci sarà anche la star messica Omar Chaparro, recentemente tra gli interpreti di Pokémon Detective Pikachu.

Il lungometraggio sarà prodotto da Patriot Pictures e distribuito da XYZ.