Black Snake Moan: Christina Ricci spiega perché non ha indossato vestiti sul set del film

Christina Ricci ha interpretato un'ampia varietà di ruoli nel corso della sua carriera e, durante un'intervista recente, ha spiegato perché non ha indossato vestiti sul set di Black Snake Moan: "Praticamente ero nuda per tutto il tempo".

Sebbene molti attori abbiano interpretato scene di nudo nel corso degli anni, per lo più hanno avuto approcci diversi nei confronti di queste imbarazzanti sequenze: la Ricci, che ha recentemente preso parte ad un nuovo episodio di Actors on Actors di Variety, ha parlato con Sydney Sweeney di Euphoria a proposito di quanto sia difficile non provare imbarazzo togliendosi i vestiti durante le riprese.

L'attrice ha ricordato che i membri del cast e della troupe erano a disagio mentre lei che camminava nuda sul set di Black Snake Moan: "Una volta ho dovuto girare un film in cui ero nuda praticamente per tutto il tempo. La cosa che mi metteva più a disagio era che le altre persone si sentivano a disagio a vedermi senza vestiti."

"Quindi sai che cosa ho deciso di fare? A pensarci bene, probabilmente, oggi non ti autorizzerebbero mai a fare una cosa del genere ma io decisi di rimanere nuda per tutto il tempo anche quando la telecamera era spenta. Non volevo che mi facessero sentire strana, come se fossi io la persona che doveva vergognarsi. Quindi ero solita parlare nuda con i membri della troupe", ha concluso Christina Ricci.