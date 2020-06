Black Lives Matter: Netflix propone 45 titoli su razzismo e ingiustizie sociali

Netflix ha annunciato l'arrivo della collezione di titoli dedicati al movimento Black Lives Matter, per parlare di razzismo e ingiustizie sociali.

Netflix proporrà agli utenti americani una collezione di titoli dedicata al movimento Black Lives Matter che sarà composta da 45 opere dedicate al tema delle ingiustizie razziali e delle esperienze vissute dai cittadini afroamericani.

Tra le opere proposte ci saranno anche il nuovo film diretto da Spike Lee e il premio Oscar Moonlight.

Gli utenti della piattaforma di streaming negli Stati Uniti hanno ricevuto la notifica riguardante l'iniziativa e sono stati avvisati tramite un'immagine apparsa sugli schermi non appena si sono collegati.

In un tweet Netflix ha dichiarato: "Quando diciamo Black Lives Matter vogliamo inoltre dire 'Black storytelling Matters'. Pur sapendo che il nostro impegno per ottenere un vero cambiamento richiederà molto tempo, stiamo iniziando a dare spazio alle narrazioni potenti e complesse dell'esperienza 'Nera'".

La collezione sarà accessibile tramite il menu dedicato al genere, cercando Black Lives Matter o collegandosi direttamente al sito netflix.com/blacklivesmatter. Tra i titoli proposti ci saranno Da 5 Bloods - Come fratelli, in arrivo il 12 giugno, XIII emendamento, When They See Us, Mudbound, Orange Is the New Black, Dear White People e Moonlight.

Netflix ha già proposto in precedenza le categorie Black Behind the Camera, Black Comedy Icons, Black Music Legends e Black & Queer.