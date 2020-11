Black Friday Week: nuove offerte su videogames oggi

Il Black Friday 2020 si avvicina e Amazon continua la settimana di fuoco (Black Friday Week 2020) per lo shopping online con nuove offerte sui videogiochi! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi altre offerte tra le più gustose riguardanti la categoria comprendente i videogiochi per PS4, PC, XBox, Nintendo Switch e altre ancora.

A disposizione degli utenti di Amazon.it ci sono tantissimi articoli, dal curioso bundle The Sims + Star Wars al Tekken 7 per tutte le console, passando per Battlefield 5, Dark Souls, diversi giochi a tema Dragon Ball e tanti picchiaduro, ce n'è davvero per tutti i gusti. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco una carrellata di alcune tra le migliori offerte di videogames:

The Sims 4 Plus Star Wars - Bundle - PlayStation 4 (19,99€ - 60% di sconto)

Plants Vs Zombies: Battle for Neighborville PS4 - PlayStation 4 (19,99€ - 67% di sconto)

FAST & Furious Crossroads - Xbox One (29,99€ - 57% di sconto)

Need for Speed Heat - Xbox One Standard (29,99€ - 57% di sconto)

Star Wars Jedi Fallen Order - Xbox One (29,99 - 57% di sconto)

Battlefield V - PlayStation 4 (19,99€ - 71% di sconto)

Unravel 2 Switch - Nintendo Switch (19,99€ - 33% di sconto)

Controller per Nintendo Switch,RegeMoudal Switch PRO Controller,Wireless Bluetooth Switch Controller con la Funzione Turbo Doppio Vibrazione per Switch/Switch Lite (20,79 - 99% di sconto)

Dark Souls Remastered - PlayStation 4 (20,99€ - 30% di sconto)

Dark Souls Remastered - Xbox One (20,99€ - 30% di sconto)

Dragon Ball Z: Kakarot - Playstation 4 (37,99€ - 46% di sconto)

The Witcher III - Game Of The Year - PlayStation 4 (19,99€ - 50% di sconto)

Jumanji: Il Videogioco - Playstation 4 (29,99€ - 25% di sconto)

Tekken 7 -Edizione Compatibile VR - PlayStation 4 (20,99€ - 48% di sconto)

Naruto Trilogy - PlayStation 4 [Bundle] (22,99€ - 43% di sconto)

Ni No Kuni: la Minaccia della Strega Cinerea Remastered - PlayStation 4 (29,99€ - 40% di sconto)

Unravel Yarny Bundle - Xbox One (19,99 - 33% di sconto)

Battlefield 1: Revolution - Xbox One (19,99€ - 67% di sconto)

E inoltre: