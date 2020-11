Black Friday Week: nuove offerte su serie TV e cofanetti da oggi

Finalmente sta arrivando il Black Friday 2020, anche oggi Amazon ha rilasciato nuove offerte per ogni categoria: ecco le migliori relative a serie tv e cofanetti!

Il Black Friday 2020 si avvicina e Amazon continua la settimana di fuoco (Black Friday Week 2020) per lo shopping online con nuove offerte su DVD e Blu-Ray! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi altre offerte tra le più gustose riguardanti la categoria comprendente grandi capolavori, novità e tipi di serialità più ricercati.

A disposizione degli utenti di Amazon.it ci sono tantissimi articoli, dal box dedicato interamente a Xavier Dolan fino a tutte le stagione di Narcos in un cofanetto bluray, ce n'è davvero per tutti i gusti. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco una carrellata di alcune tra le migliori offerte di serie tv e cofanetti:

Cof Gli Incredibili 1,2 (2 Blu Ray) (17,99€ - 33% di sconto)

Frozen Cofanetto 1,2 (2 Blu Ray) (17,99€ - 33% di sconto)

Narcos Trilogia (Box 8 Br) + Booklet (34,28€ - 38% di sconto)

Narcos: la locandina della serie

Mary Poppins & Mary Poppins il ritorno (2 Blu Ray) (18,99€ - 27% di sconto)

Narcos: Messico St.1 (Spec.Ed.) (Box 3 Br) (15,48€ - 48% di sconto)

Rick And Morty Stg.3 (Box Dv+Br) (10,98€ - 50% di sconto)

I Borgia Stg.3 Final Season (Box 2 Br) (15,48€ - 43% di sconto)

Il Giovane Montalbano Edizione Speciale (Box 6 Dvd) (27,98€ - 30% di sconto)

I Medici - Lorenzo Il Magnifico (Box 4 Dvd) (16,88€ - 35% di sconto)

Doctor Who St.10 (Box 6 Dv) (15,48€ - 48% di sconto)

Il Comm.Montalbano 9 (Box 2 Dvd) (Stagione 2018) (7,48€ - 50% di sconto)

Doctor Who St.8 Special Last Christmas (Box 6 Dv) (10,98€ - 45% di sconto)

Garrone (Box 4 Br) (23,38€ - 33% di sconto)

Xavier Dolan (Box 4 Br) (24,68€ - 29% di sconto)

Solo Dio Perdona, Drive (Box 2 Br) (15,28€ - 33% di sconto)

E inoltre: