Black Friday 2023: sconti anticipati e una vagonata di offerte in arrivo su Amazon

Come ogni anno, anche nel 2023 Amazon ha pensato al proprio pubblico di abitué, confermando quella che ormai sembra essere diventata una vera e propria tradizione commerciale: il Black Friday 2023. L'evento in questione, ovviamente, si porterà dietro un'ampia selezione di offerte e sconti in ogni ambito, cercando di spaziare così da rendere soddisfatti i clienti da ogni parte d'Italia.

Nello specifico, quest'anno il Black Friday 2023 di Amazon Italia si svolgerà a partire dal 17 novembre, per poi concludersi il 27 dello stesso mese (ricordandovi che gli abbonati a Prime avranno delle agevolazioni in termini di consegna). Come ogni anno, inoltre, i clienti di Amazon dovranno prestare particolare attenzione non soltanto agli sconti presenti sul sito in generale, ma anche a due giorni nello specifico: il 24 novembre 2023 (il Black Friday a tutti gli effetti) e il 27 novembre 2023 (il cosiddetto Cyber Monday, strettamente connesso con tutti gli appassionati di tecnologia in cerca di qualche affare in questo senso). Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata al Black Friday 2023.

Abbonarsi ad Amazon Prime

Un punto da tener presente è che le offerte del Black Friday di Amazon sono aperte a tutti, ma è bene ricordare che gli abbonati ad Amazon Prime hanno delle agevolazioni in termini di consegna e possono ricevere i propri ordini più rapidamente. L'abbonamento ha un costo di €4,99 al mese, o 49,99 all'anno, ma è presente una speciale promozione per gli studenti che permette di ottenere il servizio a metà del costo, ovvero € 2,49 per un mese e 24,95 per un anno.

È prevista anche una prova gratuita, qualora non l'abbiate già sottoscritta in passato, che potete sfruttare proprio per il periodo del Black Friday sottoscrivendo i 30 giorni di prova gratuita di Amazon Prime subito e decidere al termine dell'evento se mantenere o meno il servizio.

Vi riepiloghiamo a seguire quali sono i vantaggi del servizio:

Consegna più rapida

Accesso anticipato alle offerte Lampo

Prime Video

Amazon Music

Prime Reading

Amazon Photos

Twitch Prime (con Amazon Gaming incluso)

Deliveroo Plus

Diamo un'occhiata alle possibilità del Black Friday 2023 e a quello che lo precede

Se curiosi nei confronti del Black Friday 2023 di Amazon Italia, vi informiamo, inoltre, che esistono già alcune offerte a cui dare un'occhiata, in via anticipata, sul sito, in preparazione del grande evento, di cui vi proponiamo una selezione:

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa.

Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro.

Good Omens (2 Blu-Ray) (Collectors Edition) (2 Blu Ray)

Spider-Man: Far From Home (4K Ultra-HD+Blu-Ray)

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite

Asteroid City in Blu-Ray

Se interessati agli sconti Amazon, quindi, potete sfruttare sia queste prime offerte anticipate, che tutti gli sconti successivi durante i giorni del Black Friday 2023.