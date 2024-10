Black Doves: Keira Knightley e Ben Whishaw nel primo trailer della serie spy-thriller Netflix

Keira Knightley ora è una spia. L'attrice sarà la protagonista della serie Netflix Black Doves, creata da Joe Barton (The Lazarus Project), al fianco di Ben Whishaw.

Si tratta del primo ruolo televisivo live-action dell'attrice da quando, da adolescente, è diventata famosa in Sognando Beckham e Pirati dei Caraibi. Whishaw è stato visto l'ultima volta sul piccolo schermo nel successo della BBC/AMC 2022 This Is Going to Hurt.

Keira Knightley: il suo ex Jamie Dornan si sentiva minacciato dall'enorme successo dell'attrice

Tutto ciò che c'è da sapere sulla serie

Black Doves "è un thriller di spionaggio molto eccitante ambientato a Natale a Londra", ha dichiarato la Knightley in occasione di un evento Netflix all'inizio dell'anno. La prima stagione conterrà sei episodi e Netflix l'ha già rinnovata per una seconda stagione (quindi: sembra proprio che stia per arrivare un cliffhanger).

La sinossi ufficiale della serie recita: "Ambientato sullo sfondo della Londra natalizia, Black Doves è una storia acuta, piena di azione e sentita di amicizia e sacrificio. Il film segue Helen Webb (Keira Knightley), una moglie e una madre appassionata e appassionata, nonché una spia professionista. Per 10 anni ha trasmesso i segreti del marito politico all'oscura organizzazione per cui lavora: le Colombe Nere. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, il suo capo-spia, l'enigmatica Reed (Sarah Lancashire), chiama il vecchio amico di Helen, Sam (Ben Whishaw), per tenerla al sicuro. Insieme, Helen e Sam partono in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché, portandoli a scoprire una vasta cospirazione interconnessa che collega la torbida malavita londinese a una crisi geopolitica incombente".

La serie è diretta da Alex Gabassi (The Crown) e Lisa Gunning (The Power). I produttori esecutivi sono Barton, Jane Featherstone (Chernobyl, This Is Going To Hurt), Chris Fry (Kaos) per SISTER e Knightley. Harry Munday è il produttore.

Il trailer contiene una cover di Ray di "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" di Nancy Sinatra, che, secondo Netflix, sarà utilizzata per tutta la prima stagione.