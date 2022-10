Black Adam, le prime reazioni al film di Dwayne Johnson: "Adrenalinico"

Dopo aver visto l'attesissimo film DC di Dwayne Johnson, la stampa ha rilasciato le primissime reazioni al debutto cinematografico dell'antieroe Black Adam. Il film racconta la storia delle origini di Teth-Adam, un uomo nato in schiavitù che acquisisce poteri equivalenti a quelli di Shazam.

Black Adam esplora come Teth-Adam abbia sviluppato una versione distorta della giustizia dopo la sua esperienza come schiavo nell'antico Egitto. Una volta ottenuti i suoi poteri, Teth-Adam vuole usare la sua potenza per spazzare via i criminali dalla faccia della terra. Le sue azioni sanguinarie lo trasformano però in un crudele antieroe, che potrebbe metterlo in rotta di collisione con Shazam (Asher Angel/Zachary Levi) del DCEU, la sua nemesi dei fumetti.

Black Adam

Teth-Adam dovrà affrontare molti supereroi poiché, dopo essere rimasto intrappolato per secoli, riemergerà in un'epoca in cui gli eroi proteggono le strade. All'interno della pellicola, accanto a Dwayne Johnson, troviamo Quintessa Swindell che presta il suo volto a Cyclone, Pierce Brosnan che interpreta Doctor Fate, Noah Centineo volto di Atom Smasher e Aldis Hodge volto di Hawkman.

Queste, come riportato da Collidier, le prime impressioni della stampa dopo aver visto il film. Steve Weintraub ha dichiarato: "Ho visto Black Adam. The Rock è fantastico. Ha passato 10 anni a prepararsi per questo ruolo e uccide letteralmente chiunque sia sulla sua strada e ho adorato il fatto che non si sia tirato indietro su chi è Black Adam. Ha lasciato il cinema volendo vedere immediatamente il sequel".

Numerosi sono inoltre i critici che hanno definito il film "epico a tutti i livelli". The Movie Podcast scrive: "The Rock ci regala una delle avventure più adrenaliniche dell'anno!".

Eric Davis intanto scrive: "Tonnellate di azione e ritmo formidabile. Dwayne Johnson trova un ottimo equilibrio nell'essere minaccioso e tosto, ma anche empatico".

Molti i critici che definiscono Black Adam un "punto di svolta" elogiando il lavoro del suo protagonista. Alcuni critici hanno invece contestato la scrittura del film così come il suo villain, definendolo comunque "divertente da guardare". "All'inizio Black Adam fatica a trovare la sua strada, ma una volta che la Justice Society entra, diventa più divertente da guardare. L'antieroe di Dwayne Johnson presenta una nuova intrigante dinamica al DCEU. Effetti visivi solidi. Cattivo debole".

Black Adam uscirà nelle sale il 21 ottobre.