Birdman: stasera su Rai3 il film premio Oscar con Emma Stone

Appuntamento col grande cinema stasera su Rai3 alle 21:20 grazie a Birdman, il film del 2014 da co-scritto e diretto da Alejandro González Iñárritu, con protagonisti Michael Keaton, Emma Stone ed Edward Norton, vero trionfatore nella notte degli Oscar 2015.

Birdman è la storia di un attore in declino, Riggan Thomson, famoso per aver interpretato un mitico supereroe, alle prese con le difficoltà e gli imprevisti della messa in scena di uno spettacolo a Broadway, tratto da un racconto di Raymond Carver, che dovrebbe rilanciarne il successo. Nei giorni che precedono la sera della prima, dovrà fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua famiglia, la carriera e se stesso.

Birdman: la spiegazione del finale del film

Presentato in anteprima alla 71a edizione della Mostra del cinema di Venezia, il film ha ricevuto l'anno successivo ben 9 candidature agli Oscar, vincendone quattro: quello per la migliore regia, per la migliore sceneggiatura originale, per la miglior fotografia e l'ambitissima statuetta come miglior film.