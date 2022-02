Billy Summers: il romanzo di Stephen King diventa una serie tv

Billy Summers, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà una serie limitata prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams.

Il progetto dovrebbe essere composto da circa sei-dieci episodi e verrà proposto nelle prossime settimane ai network e alle piattaforme di streaming.

Billy Summers vedrà coinvolti anche Edward Zwick, impegnato alla regia, e Marshall Herskovitz che ne firmerà la sceneggiatura.

La casa di produzione di J.J. Abrams, Bad Robot, ha già collaborato con Stephen King in occasione delle serie Lisey's Story, Castle Rock e 11.22.63.

Billy Summers racconta la storia di un assassino su commissione che ha intenzione di smettere di lavorare e accetta un ultimo incarico, particolarmente redditizio, per poter avere i soldi necessari a sostenere la sua prossima fase della vita. Il lavoro lo porta a inserirsi nella comunità di una tranquilla città di provincia dove finge di essere un aspirante scrittore, posizionando il suo ufficio in modo tale da avere la visibilità perfetta di fronte all'edificio dove l'assassino Joel Allen affronterà un processo dopo aver sparato a due uomini durante una partita di poker. Allen ha inoltre compiuto molti omicidi per conto di alcuni mafiosi che temono di essere incriminati, pur di avere una riduzione della sentenza. Summers inizia a diventare sempre più cinico nei confronti dei mafiosi che l'hanno assunto e la situazione si complica poi ulteriormente.