Billy Crystal è uno psichiatra nel trailer della serie Before

Il 25 ottobre debutterà sugli schermi di Apple TV+ la nuova serie Before con protagonista Billy Crystal, ecco il trailer.

Apple TV+ ha condiviso il trailer della nuova serie intitolata Before, che segna il ritorno sugli schermi di Billy Crystal.

Nel video si possono vedere le prime scene del thriller psicologico, scoprendo inoltre i personaggi che saranno al centro della trama in una storia che ruota intorno al misterioso legame tra uno psichiatra e un bambino.

I primi dettagli del progetto

Il debutto di Before avverrà in streaming il 25 ottobre con i primi due episodi. Apple TV+ metterà poi a disposizione degli spettatori una nuova puntata ogni venerdì fino al 20 dicembre, quando debutterà il decimo episodio, l'ultimo previsto per la miniserie con star l'attore, comico e regista Billy Crystal.

Nel cast del progetto, definito un mystery dalle atmosfere sovrannaturali, ci sono anche la pluripremiata agli Emmy e ai Tony Award Judith Light, Jacobi Jupe, la candidata agli Emmy Rosie Perez, la candidata ai Tony Award Maria Dizzia e Ava Lalezarzadeh.

Ecco il trailer:

Cosa racconterà la miniserie

Crystal interpreta in Before il personaggio di Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver recentemente perso la moglie Lynn (Light), incontra Noah (Jupe), un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce.

Prodotta Paramount Television Studios, la serie limitata è creata da Sarah Thorp che è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva.

Billy Crystal è inoltre coinvolto come produttore esecutivo insieme al premio Oscar Eric Roth, al regista del pilot Adam Bernstein e al direttore di produzione Jet Wilkinson.