Billie Eilish, i suoi nudi su Instagram le fanno perdere follower: "Siete dei mocciosi"

Billie Eilish ha perso circa 100 mila followers su Instagram dopo aver preso parte alla challenge virale "Post a Photo Of" e aver pubblicato una serie di nudi. Come ha documentato un fan su Twitter, il profilo della pop star è calato a picco ed è passato da 73 milioni di seguaci a 72.9 milioni dopo la pubblicazione di diversi disegni ritraenti numerosi seni. L'evento sembra aver profondamente infastidito la cantante 19enne, che si è lasciata andare ad un commento contro tutti i suoi fan.

Invitata da un fan a prendere parte alla challenge "Post a Picture Of: a drawing you're really proud of", Billie Eilish ha pubblicato una serie di disegni di nudi femminili comprendenti cosce e seni di diverse forme e dimensioni. Ad incorniciare il tutto è un grosso serpente che sfiora i singoli corpi. A quanto pare, la pubblicazione ha innervosito un numero considerevole di fan e il profilo Instagram della pop star ha perso ben 100 mila seguaci. Il post è stato prontamente rimosso ma Consequence of Sound e Cosmopolitan sono riusciti ad effettuare uno screen prima della sua scomparsa.

Immancabile il commento di Billie Eilish che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: "Caz*o, siete proprio dei bambini!". Ovviamente, la pop star ha recuperato i 100 mila fan nel giro di 24 ore e tutto (apparentemente) sembra essere tornato alla normalità. Proprio lo scorso marzo e poco prima che la pandemia da Covid-19 decretasse la morte anticipata del suo tour mondiale, la pop star si era mostrata in top in occasione di un evento live diventato virale. Nel video, Billie Eilish affermava: "Se indosso felpe larghe, non vengo considerata come una donna. Se indosso roba succinta, sono una poco di buono. Non avete mai visto il mio corpo eppure mi giudicate sempre. Perché? Giudichiamo sempre gli altri sulla base del loro peso corporeo. Decidiamo chi sono e se sono degni di stima oppure no. Il mio valore dipende dal vostro giudizio?".

Ma non finisce qui. Poche settimane fa, infatti, la pop star è stata criticata per essere ingrassata e, puntualmente, la sua risposta non si è fatta attendere. La Eilish, infatti, ha dichiarato: "No. Sono sempre stata così. Il fatto è che voi non mi avete mai visto!". Insomma, qualora qualcosa la infastidisca, Billie Eilish non le manda di certo a dire!