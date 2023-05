Billie Eilish risponde agli haters che la criticano per la sua trasformazione di stile: 'Non mi sono venduta'

Billie Eilish ha scelto Instagram per rispondere alle persone che la criticano per la sua trasformazione di stile, affermando di non 'essersi venduta'.

Questo fine settimana Billie Eilish ha scelto le sue Instagram Stories per rispondere agli haters che la scherniscono online a causa della sua recente trasformazione di stile: la star ha parlato di come è stata spesso criticata in passato per aver indossato abiti maschili e di come viene attaccata adesso per aver scelto di abbracciare la sua femminilità.

"Ho trascorso i primi 5 anni della mia carriera venendo completamente DISTRUTTA da voi imbecilli per essere troppo mascolina e perché mi vestivo da uomo; tutti mi dicevano costantemente che sarei stata più attraente se mi fossi comportata come una donna", ha spiegato la Eilish. "E ora che mi sento abbastanza a mio agio per indossare qualcosa di anche solo lontanamente femminile o aderente, ora sono CAMBIATA e mi sono venduta... e tutti dicono: 'cosa le è successo'".

Billie Eilish Happier Than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles, Billie Eilish in una scena

"Oh mio Dio, non è più la STESSA Billie, è diventata come tutte le altre bla bla... siete veramente degli idioti. LOL posso essere ENTRAMBE le cose, coglioni bastardi ???? LASCIATE CHE LE DONNE ESISTANO! :))))", ha aggiunto la cantante. "Una CURIOSITÀ: Sapevate che le donne sono poliedriche?!!? Sorprendente, vero? Che ci crediate o no, le donne possono essere interessate a più cose."

"Inoltre, femminilità non significa debolezza??!!?! Oh mio Dio?! Incredibile, vero? Chi l'avrebbe detto?? Ed è anche completamente inaudito e folle volersi esprimere in modo diverso in momenti diversi. Allora, leccate il mio c**zo e le mie palle, imbecilli che odiano le donne," ha concluso Billie Eilish.