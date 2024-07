Bill Paxton, il figlio James eredita il suo ruolo nel prossimo film con Malcolm McDowell

La star di Agents of S.H.I.E.L.D. interpreterà un personaggio che avrebbe dovuto essere assegnato al compianto padre.

A più di sette anni dalla prematura scomparsa di Bill Paxton, suo figlio James Paxton è stato ingaggiato per un ruolo che in passato doveva essere interpretato dal padre. Ad annunciarlo è stato Malcolm McDowell in un'intervista alla rivista People.

La star di Arancia meccanica ha dichiarato che nel suo prossimo film Last Train to Fortune, James Paxton reciterà nel ruolo che in origine era destinato a Bill. Il progetto risale ai primi anni '90, quando McDowell aveva intenzione di realizzarlo con il regista Lindsay Anderson.

Da padre in figlio

"Ho confessato di aver sempre amato quella sceneggiatura, è davvero bellissima. Perché non farvi recitare James Paxton? Avrebbe quasi la stessa età di suo padre. Un po' più giovane, ancora meglio". Bill Paxton è morto nel febbraio 2017 a causa di un ictus a soli 61 anni, e avrebbe dovuto recitare nel film al fianco di Malcolm McDowell.

Bill Paxton in una scena della serie Big Love

"Abbiamo fatto una lettura a casa mia e penso che tutti abbiano detto 'wow'. È davvero impressionante quando lo senti ad alta voce per la prima volta. Devo dire che James è piuttosto equilibrato. Ovviamente, c'è il peso di suo padre ma è qualcosa che ha sempre avuto nella vita. Ed è un giovane attore molto bravo".

Last Train to Fortune vede Malcolm McDowell nel ruolo di un insegnante che viaggia attraverso il Vecchio West nei primi anni '70 dell'Ottocento per assumere l'incarico di insegnante in una nuova città. Dopo aver perso un treno si unisce ad un fuorilegge (Paxton), con il quale inizierà un viaggio.

Il film dovrebbe uscire al cinema in autunno, quindi i lavori sono ben avviati. Bill Paxton era noto per i suoi ruoli nei film Terminator di James Cameron, Qualcuno sta per morire, Aliens - Scontro finale, Twister e Titanic, sempre diretto da James Cameron.