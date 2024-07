Glen Powell rende omaggio a Bill Paxton, star di Twister: "Un vuoto impossibile da colmare"

Glen Powell, in occasione dell'uscita nelle sale di Twisters, ha voluto rendere omaggio a Bill Paxton, star del disaster movie originale e sua co-star in Red Wing.

L'attore ha così condiviso online un post accompagnato da una foto che lo mostra accanto al collega che ha ammirato per molti anni.

L'omaggio a Paxton

Con un messaggio sui social, Glen Powell ha dichiarato: "Mentre distribuiamo Twisters nel mondo oggi, volevo semplicemente alzare lo sguardo e rendere omaggio alla leggenda che è Bill Paxton".

Il protagonista del film - di cui potete leggere la nostra recensione - ha aggiunto: "Un mio amico grandioso che vedeva la poesia nel mondo naturale. Lui è impossibile da sostituire, ma questa vita è tutta dedicata a inseguire le orme dei più grandi".

Il segreto imparato sul set

I due attori hanno recitato insieme, nel 2013, nel western Red Wing, diretto da Will Wallace.

Durante un'apparizione alla trasmissione televisiva The Late Show with Stephen Colbert, Glen aveva ricordato che era diventato grande amico di Paxton durante le riprese e che aver girato Twister lo aveva spinto a diventare molto appassionato di meteorologia, al punto che informava tutti i colleghi dei cambiamenti in atto e delle previsioni quotidiane.

Powell ha inoltre svelato che Bill gli aveva rivelato un trucco per girare le scene all'aperto, sostenendo che se si chiudono gli occhi e si rivolge lo sguardo verso il sole, questo permette di abituarsi alla luce: "Mentre stavamo girando Twisters, stavo realizzando molte scene all'esterno quindi ho usato quel trucco. Ogni volta che chiudevo gli occhi pensavo a Bill, ed è stato grandioso".