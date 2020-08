Bill Cosby: gli avvocati chiedono un nuovo processo

Gli avvocati di Bill Cosby vogliono un nuovo processo, l'attore è in carcere per violenze sessuali aggravate e secondo i legali nel processo ci sono stare irregolarità nell'acquisizione delle prove.

Bill Cosby dal 2019 è in carcere di massima sicurezza e ci dovrà restare per almeno tre anni dopo essere stato condannato per violenze sessuali aggravate ed "aggressione indecente". Ieri i suoi avvocati hanno presentato ricorso con la richiesta di un nuovo processo, sostenendo che il giudice abbia commesso una scorrettezza a consentire che contro Cosby fosse impugnata una deposizione fatta dallo stesso imputato durante una causa civile. Secondo gli avvocati, quando il comico caduto in disgrazia ha fornito quella deposizione credeva che la stessa non potesse essere usata contro di lui in un procedimento penale. La testimonianza riguardava l'uso di Cosby del Quaalude (farmaco con azione sedativa-ipnotica,) e il suo comportamento sessuale.

Nei documenti depositati presso la Corte Suprema della Pennsylvania si legge che gli avvocati accusano il giudice di aver influenzato negativamente la giuria accettando la deposizione di cinque testimoni che accusavano Bill Cosby per cose successe decenni prima, anche negli anni '70, sostenendo che queste testimonianze non avevano alcuna attinenza con i crimini di violenza sessuale per i quali Cosby era sotto processo.

L'attore è stato condannato nel 2018 per aver drogato e molestato sessualmente Andrea Constand nel 2004, sono più di 50 le persone che si sono fatte avanti per accusare Cosby di averle violentate nel corso degli anni.