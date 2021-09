Bill Cosby, l'accusatrice Andrea Constand: "Sono rimasta scioccata quando hanno deciso di liberarlo"

Andrea Constand, nota per aver accusato Bill Cosby di violenza sessuale, ha recentemente parlato dello shock che ha provato quando ha scoperto che la corte suprema della Pennsylvania, lo scorso giugno, ha deciso di annullare la sua condanna.

"Bill Cosby è libero", ha detto Constand alla NBC, "ma questo non cambia il fatto che la mia testimonianza sia stata creduta". La donna ha anche detto di essere "scioccata" e "delusa" da una decisione che, a sua detta, ha dimostrato che il sistema giudiziario degli Stati Uniti è "difettoso".

La Constand ha incontrato per la prima volta la star televisiva alla Temple University di Philadelphia, università di cui Cosby era un famoso laureato e fiduciario. In un nuovo libro di memorie, The Moment, Andrea ha descritto la loro amicizia, parlando anche della volta in cui ha preso le pillole che lui le ha offerto nel gennaio 2004, presumendo che fossero prodotti a base di erbe.

In seguito la donna ha scoperto che il suo corpo non le rispondeva più: "La mia incapacità di controllare il mio corpo era assolutamente terrificante. Sono molto alta e, prima di allora, non mi ero mai sentita fisicamente intimidita da qualcuno. Ero un atleta. Ma in quel momento non avevo più il controllo sul mio corpo".

In una deposizione, Bill Cosby ha detto di essersi innamorato di Constand e i suoi avvocati hanno dichiarato che la loro relazione era consensuale. Dopo un'indagine della polizia, un pubblico ministero locale si è rifiutato di arrestare Cosby e un anno dopo la Constand ha firmato un accordo di non divulgazione, dopo aver ricevuto 3,4 milioni di dollari da parte del comico americano. L'atleta ha vissuto tranquillamente a Toronto fino a quando le accuse contro Bill, mosse da parte di oltre 60 donne, l'hanno portata sotto i riflettori nel 2015.