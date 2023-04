Bill Butler, direttore della fotografia del film Lo Squalo, è morto a 101 anni

Bill Butler, il direttore della fotografia nominato agli Oscar, è morto nella giornata di mercoledì 5 aprile 2023 all'età di 101 anni.

L'American Society of Cinematographers ha confermato la triste notizia online, sottolineando che avrebbe festeggiato il suo compleanno dopo pochi giorni, il 7 aprile.

Il direttore della fotografia Bill Butler era nato il 7 aprile 1921. Dopo essersi laureato all'Università dell'Iowa aveva iniziato a lavorare per la televisione locale, collaborando con il regista William Friedkin alla realizzazione di alcuni documentari.

Tra i registi con cui ha collaborato ci sono Philip Kaufman, Francis Ford Coppola, Richard Donner, Sylvester Stallone, Ivan Reitman, Tobe Hooper, Joseph Sargent, Mike Nichols, John Cassavetes e Steven Spielberg.

Proprio con Spielberg, dopo aver girato Something Evil e Savage, ha intrapreso la produzione del film Lo squalo, destinato a diventare uno dei più grandi successi di sempre.

Tra i film a cui ha lavorato ci sono anche The Rain People, Capricorn One, Grease, Flipper e Anaconda.

In campo televisivo, Bill Butler ha conquistato un Emmy per Raid on Entebbe e per A Streetcar Named Desire.

Nel 2003 il direttore della fotografia aveva ottenuto il premio alla carriera della The American Society of Cinematographers.