Biglietti d’Oro 2025: a Bologna, Treviso e Roma le sale più frequentate dal pubblico

La 48ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema - quest'anno intitolata "Growing" - ha fatto da cornice alla consegna dei tradizionali Biglietti d'Oro all'esercizio cinematografico, riconoscimenti che premiano le sale italiane con il maggior numero di spettatori nel corso dell'anno.

A essere incoronate sono state le strutture appartenenti all'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, valutate sulla base dell'affluenza rapportata al numero di schermi.

Il quadro che emerge offre una fotografia vivace del settore, con realtà piccole e grandi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il pubblico.

FolleMente: Pilar Fogliati in una scena

I cinema più frequentati d'Italia

Nella categoria delle monosale situate in comuni sotto i 15.000 abitanti, il Cinema Nuovo Mandrioli di Minerbio, in provincia di Bologna, conquista il Biglietto d'Oro grazie alla sua capacità di attrarre spettatori in un territorio di dimensioni contenute.

Sempre nel mondo delle monosale, ma a livello nazionale, il premio va al rinnovato e ormai iconico Cinema Modernissimo di Bologna, simbolo della rinascita del cinema d'essai e della fruizione culturale in città.

Per quanto riguarda le strutture da 2 a 4 schermi, a dominare è il Cinema Edera di Treviso, mentre nelle categorie superiori a farla da padroni sono due grandi realtà romane: l'UCI Luxe Maximo per i cinema da 5 a 7 schermi, e The Space Cinema Parco de' Medici per i complessi da 8 schermi e oltre.

Diamanti: i protagonisti riuniti a tavola

I premi agli esercenti

Nel corso della serata sono stati consegnati anche i Biglietti d'Oro agli esercenti che si sono distinti per numero di spettatori nelle rispettive fasce demografiche. Tra le monosale, si aggiudicano il riconoscimento:

Don Bosco di San Donà di Piave (fino a 50mila abitanti)

Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (50mila - 100mila abitanti)

Cinema Vittoria di Trento (100mila - 200mila abitanti)

Sala Troisi di Roma (oltre 500mila abitanti), ormai un modello nazionale di gestione culturale e coinvolgimento del pubblico giovane.

I premi per la miglior media schermo

Un altro capitolo significativo è quello della media spettatori per schermo, indicatore fondamentale per misurare l'efficacia gestionale delle sale. I Biglietti d'Oro in questa categoria premiano realtà molto differenti tra loro, dai cinema cittadini ai multisala dei grandi centri commerciali:

Supercinema di Rovereto - 2-4 schermi, comuni fino a 50mila abitanti

Cinema Modena di Trento - 2-4 schermi, comuni da 100mila a 200mila abitanti

Rouge et Noir di Palermo - 2-4 schermi, oltre 200mila abitanti

Multisala King di Lonato Sul Garda - 5-7 schermi, fino a 50mila abitanti

Cinema Lux di Aprilia - 5-7 schermi, 50mila-100mila abitanti

Cinema Eplanet Vasquez di Siracusa - 5-7 schermi, 100mila-200mila abitanti

The Space Cinema Cerro Maggiore - 8+ schermi, fino a 50mila abitanti

UCI Cinemas Casoria - 8+ schermi, 50mila-100mila abitanti

Multisala Oz di Brescia - 8+ schermi, 100mila-200mila abitanti

The Space Cinema Napoli - 8+ schermi, oltre 200mila abitanti

Il Premio Speciale ANEC

Momento particolarmente sentito è stato l'annuncio del Premio Speciale ANEC dedicato alle "Sale del Centenario", ovvero quelle che nel 2025 festeggiano un secolo di attività. L'onorificenza è andata alla Famiglia Pipitone, storica proprietaria del Cinema Esperia di Alcamo, simbolo della persistenza e della resilienza delle sale di tradizione.