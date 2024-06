Biden-Trump, Nove trasmetterà in diretta il primo duello in tv: data e orario

La campagna per le elezioni presidenziali statunitensi entra nel vivo con il primo duello televisivo tra i due candidati. Il faccia a faccia verrà trasmesso anche in Italia: ecco come seguirlo.

Il prossimo 5 novembre gli elettori americani sceglieranno il nuovo presidente degli Stati Uniti. Come quattro anni fa a sfidarsi saranno il democratico Biden e il repubblicano Trump. Il primo duello televisivo sarà trasmesso anche in Italia da Nove, l'emittente in chiaro del gruppo Discovery.

Quando vedere il duello televisivo tra i candidati alla presidenza statunitense

Nei mesi scorsi si era parlato della volontà del gruppo americano di affiancare ai programmi di intrattenimento, anche un notiziario, da qui la corte a Enrico Mentana che ha il contratto in scadenza su LA7. Un primo passo, in questo senso, potrebbe essere la decisione di mandare in diretta l'atteso scontro tra i due candidati alla presidenza negli Stati Uniti, che in patria viene trasmesso dalla CNN, leader mondiale nell'informazione di proprietà del gruppo Warner Bros. Discovery.

Biden e Trump si affronteranno il prossimo 27 giugno alle 21:00 ad Atlanta, in Georgia, in Italia saranno le 3:00 di notte. Secondo quanto riportato da Dagospia, nello studio di Nove il dibattito sarà introdotto da Maria Latella, attualmente giornalista e conduttrice Sky, in predicato di passare alla Rai per prendere il posto di Serena Bortone.

Biden contro Trump: nel dibattito di quattro anni fa

In queste settimane la CNN è già entrata nella programmazione di Nove, nonostante la mancanza di un notiziario ufficiale. Ogni giorno viene trasmesso un rullo di informazioni con aggiornamenti periodici. Repubblica, qualche settimana fa, raccontò che il gruppo è alla ricerca di un direttore di informazione per il proprio notiziario. Nella prossima stagione sul canale in chiaro di Discovery farà il suo debutto Amadeus che in access time proporrà Identity, ovvero I soliti Sospetti, e riporterà sullo schermo La Corrida.