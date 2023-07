Biancaneve, Rachel Zegler: 'Lasciatemi fuori dalle polemiche senza senso'

Rachel Zegler, principalmente nota per il suo ruolo in "West Side Story", si è nuovamente espressa riguardo alle critiche relative alla sua interpretazione del personaggio principale di Biancaneve, il nuovo remake live-action dello studio Disney del classico del 1937. Attraverso il suo profilo Twitter, l'attrice ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto online e ha invitato i fan a non coinvolgerla nelle discussioni insensate riguardo alla scelta del cast.

"Sono estremamente grata per l'amore che ho ricevuto nel corso degli ultimi giorni da parte di coloro che mi difendono online, ma per favore non mi taggate nei discorsi privi di senso sulla mia scelta per il cast," ha scritto Zegler sulla sua pagina Twitter venerdì, aggiungendo, "Davvero, non voglio proprio vederli."

Dal 2021, quando è stato annunciato che l'attrice avrebbe interpretato la protagonista del film, la star è stata oggetto di commenti razzisti da parte degli utenti su Internet che si sono chiesti perché un'attrice di origine latina fosse stata scelta per interpretare un personaggio celebrato per avere "la pelle bianca come la neve."

In passato, Rachel Zegler aveva risposto alle critiche iniziali affermando: "A un certo punto, devi semplicemente chiudere tutto e pensare che se non leggerò le cose negative, non leggerò nemmeno quelle positive. Crederò solo in ciò in cui credo".